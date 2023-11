"The Ghosts" spielen am 25. November in der Kulturbühne Max

Am 9. Juli ist Klimastadtfest in Hemsbach

Ein gutes Dutzend an Akteuren im Bereich Klimaschutz wirken mit beim Klimastadtfest, das am 9. Juli auf der Alla-hopp-Anlage in Hemsbach stattfindet. Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen an und jeder einzelne hat bei dem Event Gelegenheit, sich zu informieren und mitzumachen. Was es im Einzelnen gibt.