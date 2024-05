Theatergruppe "Vogelfrei" am 29. Juni in Michelstadt

Die Theatergruppe „Vogelfrei“ kommt schon seit einigen Jahren nach Steinbach, um in der einzigartigen Freiluftkulisse zu spielen. Die Heidelberger Gruppe gastiert am Samstag, 29. Juni, im Schlosshof von Schloss Fürstenau in Michelstadt-Steinbach.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Ende Juni inszenieren sie Ödön von Horváths Komödie „Ein Dorf ohne Männer“, die im Jahr 1458 spielt. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr.

Und darum geht es: Der neu gewählte König von Ungarn und Kroatien, Matthias Corvinus, steht vor vielen Problemen in seinem Reich, denn nicht nur die Korruption, sondern auch der Krieg gegen das Osmanische Reich verschlingt alle Ressourcen. Im Dorf Selischtje in der Grafschaft Hermannstadt in Siebenbürgen fehlt die wichtigste von allen: Männer. Ohne die kann der Graf von Hermannstadt die Felder in seinem Dorf nicht bewirtschaften lassen.

Ein klitzekleines Probem

Nun soll eine Petition an den neuen König Abhilfe schaffen. Wäre da nicht ein klitzekleines Problem: Ausnahmslos alle Frauen aus Selischtje sind nicht gerade für ihre Schönheit bekannt. Eine handverlesene Delegation von Frauen soll nun den König vom Gegenteil überzeugen. Währenddessen verfolgt die Gräfin von Hermannstadt ganz andere Pläne.

Das unterhaltsame Stück von Ödön von Horváth (1901-1938) wurde am Neuen Deutschen Theater in Prag am 24. September 1937 uraufgeführt. Das „Lustspiel in sieben Bildern“ beruht auf Motiven des Romans „Szelistye – das Dorf ohne Männer“ des Autors Kálmán Mikszáth.