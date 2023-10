Tipps fürs Wochenende

Freitag, 20. Oktober

Heidelberg. Doppelkonzert Gospelchor Lüneburg und "Spirt of Joy"

Zwei Chöre finden zusammen – der Gospelchor Lüneburg singt gemeinsam mit dem "Spirit of Joy"-Chor aus Heidelberg.

Samstag, 21. Oktober

Weiher. "Jaded Heart" in der Live Music Hall

Die schwedisch-deutsche Hard Rock Band „Jaded Heart“ geht wieder auf Tour und macht Halt in der Live Music Hall.

Jetzt geht Mama mal in den Club! "MAMAGEHTTANZEN" ist eine After-Care-Party von Müttern für Mütter.

Sonntag, 22. Oktober

Mit "The Musical Sound of Broadway" werden die Gäste für einen Abend an den funkelnden Broadway entführt.