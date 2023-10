Tipps fürs Wochenende

Die Blätter werden bunt, es wird kälter, es nieselt andauernd und Halloween steht für der Tür – ein ganz klassisches Herbstwochenende also. Wer ist noch auf der Suche nach einem Event fürs Wochenende? Hier gibt es einiges zu entdecken, natürlich ganz im Motto des schaurigen letzten Oktobertages. Dieser ist allerdings erst am kommenden Dienstag, weshalb wir unsere Tipps für euch dieses Mal zeitlich etwas ausweiten.

Freitag, 27.10.2023

Weinheim: Techno in Town

Lust auf Techno? Im Cafè Central geht's los ab 22 Uhr mit DRUMCOMPLEX, Nicola Septem und The Minimal Project.

Wann: Freitag, 27.10, ab 22 Uhr

Wo: Bahnhofstraße 19, 69469 Weinheim

Tickets für 16 Euro

Weinheim: Inklusive Tanzparty

Im Muddy's Club kann wieder ins Wochenende getanzt werden. Die Party veranstaltet der Club seit mehreren Jahren als gemeinsames Event für Menschen mit und ohne Behinderung.

Wann: Freitag, 27.10, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo: Schulstraße 3, 69469 Weinheim

Eintritt frei

Samstag, 28.10.2023

Weinheim: Kürbisfest

Das Saasemer Hoflädchen lädt am Samstag, 28. Oktober, von 10 bis 14 Uhr, zum Kürbisfest in Lützelsachsen ein. Im traditionsreichen Innenhof können Kürbisse in allen Größen und Farben erworben und bemalt werden. Kinder können Trettraktoren & Bobbycars fahren oder Trampolinspringen.

Wann: Samstag, 28.10, 10 bis 14 Uhr

Wo: Weinheimer Straße 17, 69469 Weinheim-Lützelsachsen

Parkmöglichkeiten gibt es in der Umgebung. Bspw. in der Kurpfalzstraße oder in der Wintergasse an der Winzerhalle

Tromm: Kabarett mit Michael Eller

Im Hoftheater von Intendant Jürgen Flügge gibt es am Samstag "Gefährlich ehrlich" mit Michael Eller. Wäre die Welt wirklich schöner, wenn alle immer ehrlich wären? Eller sagt: Nein.

Wann: Samstag, 28.10, 20 Uhr

Wo: Auf der Tromm 13, 64689 Grasellenbach

Was es dieses Jahr im Hoftheater auf der Tromm außerdem noch zu sehen gibt, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Sonntag, 29.10.2023

Mannheim: Open-Air Halloween Party

Den ganzen Sonntag lang ist bei der Benefizveranstaltung zugunsten MFC Phönix02 und des Jugendhauses Erlenhof ein vielfältiges Halloween-Programm geboten.

Wann: Sonntag, 29.10, 16.30 Uhr bis 21 Uhr

Wo: Zum Herrenried 10, Mannheim-Herzogenried

Eintritt Kinder: 3 Euro, Eintritt Erwachsene:5 Euro

Montag, 30.10.2023

Heidelberg: Halle02

Halloween kann man nicht erst an Halloween feiern. Wie wär's mit reinfeiern? Das geht zum Beispiel in der Halle02. "In dieser geheimnisvollen, heißen Nacht werden die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschmelzen", verspricht der Veranstalter.

Wann: Montag, 30.10, ab 20 Uhr

Wo: Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Dienstag, 31.10.2023

Falls ihr auf der Suche nach einer Halloween-Party seid, dürfte euch die Auswahl etwas überrollen. Wir fassen es hier für euch zusammen.

Weinheim: Wachenburg

Tretet ein in eine Welt des Schreckens und der Unterhaltung bei diesem Halloween-Event am 31. Oktober 2023! Verschiedene Gruselattraktionen und schaurig geschmückte Räume erwarten euch.

Wann: Dienstag, 31.10, 20 Uhr

Wo: Wachenburg, Weinheim

Tickets ab 25 Euro

Heidelberg: Toniq's Halloween Party

Der Heidelberger Club verwandelt sich zu Halloween in ein "düsteres Labyrinth der Schatten". Toniq kündigt an, ein Türsteher mit leuchtenden Augen nicke jedem Gast zu, der sich herein traue.

Wann: Dienstag, 31.10, ab 23 Uhr

Wo: Toniq Club, Heidelberg

Eintritt 10 Euro

Heidelberg: Halloween Fever

Auch in der Halle02 bricht das Halloween-Fieber aus. Royal Rumble präsentiert: Die wohl "BEST FUGGING PARTY OF THE YEAR"!

LineUp Halle02 Phantasy

Brockie

Basslayerz ft. SLiPZ

O-Key

Chaybez

Wann: Dienstag, 31.10, ab 22 Uhr

Wo: Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Vorverkauf der Tickets

Speziell für Studis gibt es auch die "Studance Edition" in der Halle02. Ab 22 Uhr geht es los, Tickets gibts im Vorverkauf.

Heidelberg: Frauenbad

Auch die Türen des Frauenbades öffnen zu Halloween ihre Türen zu später Stunde. "An diesem Abend ist alles anders, und keinesfalls können wir für eure Sicherheit garantieren", schreiben die Veranstalter. Also besser nicht in dunkle Ecken verschwinden ...

Wann: Dienstag, 31.10, ab 23 Uhr

Wo: Bergheimer Straße 45, Heidelberg

Tickets im Vorverkauf für 15 Euro

Mannheim: Maimarktclub

Mallorca gibt es natürlich auch in der Halloween-Variante. Genannt: Malloween. Mit dabei auf der Bühne sind Lorenz Büffel, Julian Sommer, Almklausi, Killermichel, Tobee und mehr.

Wann: Dienstag, 31.10, ab 19 Uhr

Wo: Maimarktclub, Mannheim

Tickets gibt es hier

Mannheim: Maskenball im Schloss

Wer die schicke Variante bevorzugt, schnappt sich eine venezianische Maske und verbringt die Halloween-Nacht im Mannheimer Barockschloss. DJ Jameleon sorgt für die musikalische Begleitung zum stilvollen Halloweenabend.

Wann: Dienstag, 31.10, ab 21 Uhr

Wo: Gartensaal Schloss Mannheim, 68131 Mannheim

Tickets sind möglicherweise noch an der Abendkasse ab 21 Uhr erhältlich

Heidelberg: Schloss-Party

Auch auf dem Heidelberg Schloss gibt es eine Veranstaltung in besonderer Kulisse. Begleitet wird das Event von DJ Boulevard Bou, Live-Acts und erstmalig der Kammer des Schreckens von und mit den Monstern von "Frankenstein Halloween" im Fasskeller.

Wann: Dienstag, 31.10 ab 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr)

Wo: Heidelberg Schloss

Tickets ab 34,50 Euro (Menü und Getränkepauschale können extra gebucht werden)

Heidelberg: Halloween Community Potluck Landfried

Halloween geht übrigens auch entspannt und muss natürlich nicht zwingend auf lauten Partys verbracht werden. Man kann das Thema auch beim Kochen unterbringen. Hier gibt es eine gemeinsame Gruselparty in entspannter Atmosphäre, bei der jeder sein selbst gekochtes Gericht mitbringt und teilt.

Wann: Dienstag, 31.10, 12 bis 13.30 Uhr

Wo: Bergheimer Straße 147, 69115 Heidelberg

mehr Infos

Heidelberg: "Das kleine Gespenst"

Auch für die Kleinen gibt es an Halloween natürlich etwas zu unternehmen. Im Gloria Kino läuft als Kinderkino-Halloween-Special "Das kleine Gespenst".

Wann: Dienstag, 31.10, 13 Uhr

Gloria Kino, Heidelberg

Platzwahl und Tickets

An mehreren Tagen

Hirschberg: Kürbisschnitzen

Der Bitzel Obsthof lädt zum Kürbisschnitzen in seine gruselige (aber warme) Scheune ein. Zur Stärkung gibt es Kuchen und Kürbissuppe.

Wann: Donnerstag bis Freitag, 8 bis 18 Uhr, am Samstag (28.10) 8 bis 16 Uhr

Wo: Lobdengaustraße 22, 69493 Hirschberg an der Bergstraße

Preis pro Kürbis 6.50 Euro

Rimbach: Kerwe

In Rimbach ist Kerwe-Zeit – bis kurz vor Halloween. Nachdem die Kerwe am Freitag ausgegraben wurde, geht es los mit DJ Minimi und einem Special Guest.

Wann: Freitag, 27.10 bis Montag, 30.10

Wo: Haywoodplatz, 64668 Rimbach

Kerweprogramm

Weinheim: Weinsalon Weinheim

An diesem Wochenende findet die größte Weinprobe der Rhein-Neckar Region statt. Mit einem "Eintrittsglas" können anschließend alle Weine probiert werden.