Freitag, 13. Oktober

Sie zechten in Zaragoza, feierten in Fort Worth und kämpften in Casablanca – schon in aller Welt spielte "Hiss" wilde Weisen und bedächtige Balladen.

Samstag, 14. Oktober

Sonntag, 15. Oktober

An mehreren Tagen

In Mannheim steigen am Wochenende nicht nur die Vorort-Jahrmärkte in Feudenheim und Seckenheim, am Sonntag ist zudem verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt und in die Neckarstadt-West lockt das Kulturfestival Lichtmeile mit erleuchteten Häusern, Ausstellungen, Konzerten, Kinderprogramm und Lesungen an ungewöhnlichen Orten.