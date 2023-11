Trio E.T.A. präsentiert kammermusikalische Vielfalt

Am Sonntag, 3. Dezember, spielt das junge Ensemble „Trio E.T.A.“ im Rahmen der Erbacher Konzerte um 17 Uhr in der Erbacher Werner-Borchers-Halle. Das Trio, bestehend aus Hayk Sukiasyan am Cello, Elene Meipariani an der Violine und Till Hoffmann am Klavier, verneigt sich mit seinem Namen vor dem Schriftsteller, Komponisten und Kritiker E. T. A. Hoffmann. Das Konzertprogramm umfasst Edvard Grieg (Andante con moto c-moll EG 116), Joseph Haydn (Trio Es-Dur Hob. XV:29) und Johannes Brahms (Trio Nr. 1 H-Dur op. 8; späte Fassung).