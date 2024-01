TriOdyssée tritt bei „Weinheim macht Theater“ am 25. Januar auf

Wege und Umwege, Abenteuer und Heimkehr – so spontan wie der Name hat sich auch das Trio gefunden: TriOdyssée, eine japanisch-französisch-deutsche Formation dreier erfahrener Kammermusiker. Sie treten auf den großen kleinen Bühnen der Welt auf – und am Donnerstag, 25. Januar, bei „Weinheim macht Theater“ in der Weinheimer Stadthalle. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Das Weinheimer Kulturbüro eröffnet damit die diesjährige Kammermusik-Saison. Die japanische Pianistin Rinko Hama sei hochexpressiv leidenschaftlich, eine Eigenschaft, die sich auch bei den beiden Streichen auszeichnen würde: Laurent Albrecht Breuninger aus Deutschland, er war 1997 Preisträger des internationalen Concours Reine Elisabeth in Brüssel. Und Romain Garioud, Solist und Kammermusiker aus Frankreich.

Im Herbst des Jahres 2022 erschien die erste CD des Ensembles: mit der Gegenüberstellung von Meisterwerken aus den drei Herkunftsländern der Musiker. Ihr gemeinsames Programm in der Weinheimer Stadthalle sieht so aus: Joseph Haydn – Klaviertrio, Maurice Ravel – Klaviertrio a-Moll, Ludwig van Beethoven – Klaviertrio B-Dur op. 97 „Erzherzog-Trio“.

Zu den Künstlern

Alle Musiker weisen sie weltweites Renommee auf: Geiger, Bratscher, Komponist, Pädagoge – angesichts seiner musikalischen Vielseitigkeit mag es nicht verwundern, dass ein besonderer Schwerpunkt der umfangreichen Diskografie von Breuninger auf Werken der großen Komponisten-Geiger liegt (Gesamtwerk von Eugène Ysaÿe und George Enescu, Violinkonzerte von Bériot, Kreutzer und die Wiederentdeckung des polnischen Paganini Karol Lipinski). Breuninger ist als Solist und Kammermusiker regelmäßig auf internationalen Bühnen zu Gast.

Garioud ist Preisträger renommierter Wettbewerbe wie dem Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau (2001), dem Rostropowitsch Wettbewerb in Paris (2002), außerdem Preisträger der Valentino Bucchi Competition in Italien (2005).

Seine Tätigkeiten umfassen solistische Engagements weltweit, Meisterkurse sowie seine Stellen als Solocellist im Staatsorchester Rheinische Philharmonie in Koblenz (Deutschland) und als Professor an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt und der Akademie für Musik Berlin.

Die in Tokyo geborene Pianistin Hama ist eine äußerst vielseitige Musikerin. Sowohl solistisch als auch kammermusikalisch genießt sie international einen exzellenten Ruf. In verschiedenen europäischen Ländern, Israel, Südafrika und Asien ist sie als Solistin mit Orchester und in unterschiedlichsten Kammermusikkonstellationen zu hören. Sie gastierte bei renommierten Festivals wie den Schwetzinger Festspielen, dem Beethovenfest Bonn und den Weidener Max-Reger-Tagen.