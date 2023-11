Unsere Tipps fürs Wochenende

Ja – es wird immer wieder regnen und ja - es wird die kommenden Tage immer kälter werden. Wer sich auf der Coach unter einer warmen Decke nicht gut aufgehoben fühlen sollte, bekommt hier Tipps zu den Veranstaltungen in der Region an diesem Wochenende.

Freitag, 3. November

Heidelberg: Freitagstisch

Im Karlstorbahnhof wird diese Woche beim Freitagstisch Uğur der nicht nur die türkische Hackfleischküche beherrscht. Diesmal gibt es vegane oder fleischliche Ćevapčići, rustikal serviert mit Fladenbrot, Ajvar und Brühe.

Wann: Freitag, 03.11, 12 Uhr

Wo: Zentrale Südstadt, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg

Eintritt frei

Mannheim. Amino Latino Party

Zu Salsa-, Bachata- und Merenguemusik kann in der Amino Tanzschule ins Wochenende tanzen. Vorab gibt es um 20 Uhr einen Pre-Party Workshop.

Wann: Freitag, 3. November, ab 21 Uhr

Wo: Carl-Reuther-Straße 1-3 in Mannheim

Weinheim: Musikalisches Charity-Erlebnis mit Ute Ullrich

Ute Ullrich ist Sängerin, Speakerin, Songwriterin und Motivatorin – eine Frau mit großer Vision und Antriebskraft, die es liebt, Menschen mit ihrer Musik und ihren Impulsvorträgen in die eigene Kraft zu begleiten. 2015 hat sie bei The Voice of Germany mitgemacht und tritt am Freitag in der Mult Bodega auf.

Wann: Freitag, 03.11, 18 Uhr

Wo: Mult Bodega, Mierendorffstraße 17, 69469 Weinheim

Charity zugunsten von: Frauenselbsthilfe Krebs, Landesverband Baden-Württemberg/Bayern e.V., Gruppe Weinheim

Weinheim: Blue Dance Night

Eine Woche früher als gewohnt, steht der Blaue Keller im November zum Tanzen zur Verfügung. Kühle Drinks von der Bar, der beste Dance-Mix mit Hits aus den letzten Jahrzehnten gepaart mit den aktuellen Radio-Krachern.

Wann: Freitag, 03.11, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo: Muddy's Club, Schulstraße 3, 69469 Weinheim

Eintritt: 5 Euro

Heidelberg: Bar Noir

Die Halle02 wagt etwas Neues. Es beginnt die neue Ära des anspruchsvollen Hedonismus. In ihren Tiefen erwarten euch innovative Drinks, kreatives Bar-Food und ein stilvolles Interieur, nahtlos umsäumt von einem musikalischen Programm.

Wann: Freitag, 03.11, 21 Uhr

Wo: Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

Eintritt frei

Samstag, 4. November

Heidelberg: Ü30 Hip-Hop-Party

"Old but Gold" heißt die Ü-30-Party, diesen Samstag in der Heidelberg Halle02 stattfindet – "Deutschlands erste Ü30-Hip-Hop-Party mit Ausweispflicht". Hip-Hop und RnB Classics only.

LineUp - Iron (Hamburg) Fareezy (Hamburg)

Wann: Samstag, 04.11, 22 Uhr

Wo: Halle 02, Heidelberg

Leutershausen. Lyrik triff auf Musik

Der Synagogen-Arbeitskreis lädt zur Veranstaltung „Lyrik trifft Musik“ ein. Die Veranstaltung widmet sich dem 9. November, der als Schicksalstag der Deutschen gilt. Katja Hoger und Hans-Jochen Hüchting haben Gedichte und Prosa ausgesucht, die zu der Thematik passen.

Wann: Freitag, 3. November, um 19 Uhr

Wo: Alte Synagoge, Hauptstraße 27 in Leutershausen/Hirschberg an der Bergstraße

Sonntag, 5. November

Zotzenbach: Herbstfest

Der Obst- und Gartenbauverein Zotzenbach lädt zum zünftigen Herbstfest ein mit leckeren Speisen und Getränken ein.

Wann: Sonntag, 05. November, 12 bis 16 Uhr

Wo: Trommhalle, Zotzenbach

Heidelberg: The Pharcyde

Gegründet 1989, eroberten The Pharcyde Anfang der 90er die Hip Hop Szene im Sturm. Am Sonntag sind sie in Heidelberg.

Wann: Sonntag, 05.11, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Wo: Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, 69126 Heidelberg

Leutershausen. Hommage an das Wasser

Bereits zum zweiten Mal ist die Sandmalerin Anne Löper mit ihrer faszinierenden Kunst zu Gast beim Kulturförderverein Hirschberg.

Wann: Sonntag, 5. November, 18 Uhr

Wo: Alte Synagoge, Hauptstraße 27 in Leutershausen/Hirschberg an der Bergstraße

Reservierungen per E-Mail an info@kulturfoerderverein-hirschberg.de

Weitere Informationen unter Telefon 0157/82522443

Weinheim. Dino-Show in der Stadthalle

Die „Dino Live-Show“ kommt wieder nach Weinheim. Mutige Kinder können sogar auf den Dinos reiten oder sie füttern. „Die Dinos wirken unglaublich lebensecht und sind ein unvergessliches Abenteuer für die ganze Familie“, verspricht der Veranstalter, die Dino Live-Show Germany.