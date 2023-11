Unsere Tipps fürs Wochenende

Es ist bald erst Mitte November und es beginnt schon, zu weihnachten. Einige Veranstaltungen sind bereits in Adventsstimmung getaucht, andere aber lassen Weihnachten noch etwas Zeit – nicht zu vergessen natürlich: St. Martin reitet an diesem Wochenende durch Schnee und Wind.

Freitag, 10. Novmeber

„Du bist die Welt für mich" heißt die Operette, die das Sorbische National-Ensemble in der Weinheimer Stadthalle aufführen wird. Das Ensemble hat aus der großen Vielfalt die schönsten Arien, Duette, Musical- und Walzermelodien ausgewählt und vereint diese in einem unverwechselbaren Programm.

Ihr wollt gerne eure Sprachkenntnisse in Englisch ausbauen? Nachdem in der Weinheimer Stadtbibliothek schon Bulgarisch und Arabisch vorgelesen wurde, ist nun diese Woche Englisch dran.

Der GenerationenTheaterKlub zeigt dem Spiegel an der Wand, wo der Hammer hängt. In ihrer Eigenproduktion "Spieglein, Spieglein... wer nicht leiden will, muss schön sein" verarbeiten sie das Thema Body Positivity.