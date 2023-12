Unsere Tipps fürs Wochenende

Freitag, 8.12.

Weinheim: "Peer Gynt, das Rockmusical"

Der "Faust des Nordens" von Henrik Ibsen in der Übersetzung von Christian Morgenstern wird hier in einer rockigen Version mit Musik unter anderem von Radiohead, Kygo, Lady Gaga und Ed Sheeran auf die Bühne gebracht.

Wann: Freitag, 8.12.2023, Beginn 20 Uhr

Wo: Stadthalle Weinheim, Birkenauer Talstraße 1, Weinheim

Tickets ab 26 Euro

Weitere Informationen und Tickets gibt es hier.

Weinheim: Café Central, Fleshsphere Debüt Album Release-Party

Die Oldschool Death Metal Band aus Heppenheim feiert die Veröffentlichung ihres Debüt-Albums mit Special Guests Demorphed und Gomorrha.

Wo: Café Central, Bahnhofstraße 19, Weinheim

Wann: Freitag, 8.12.2023 Einlass 18.15, Beginn 19 Uhr

Tickets: 12 Euro an der Abendkasse

Mannheim: Event-Tasting beim Wein-Refugium

Unter dem Motto "Wine-Clash" präsentiert das Wein-Refugium zwei Winzer, die etwas verbindet und gleichzeitig unterscheidet. Dieses Mal, die Weingüter Jülg und Salwey.

Wo: Wein-Refugium, Seckenheimer Straße 19, Mannheim

Wann: Freitag, 8.12.2023. Beginn 19 Uhr

Tickets: 19 Euro (Teilnahme ab 18 Jahren)

Samstag, 9.12.

Mannheim: Weihnachtskartendruck im Technoseum

In der Druckabteilung kann live beobachtet werden, wie die Farben per Walze von Hand aufgetragen und die Karten anschließend an historischen Tiegelpressen bedruckt werden. Kleinere Künstlerinnen und Künstler können mit Stempeln und Stiften ihre Werke weiter verschönen.

Wo: Technoseum, Museumsstraße 1, 68165 Mannheim

Wann: Samstag, 9.12.2023. 10 - 12 Uhr

Kosten: Museumseintritt (ohne Anmeldung)

Heidelberg: „Beat Basar“ - Schöne Weihnachtsgeschenke und mehr

Beim „Beat Basar“ in der halle02 präsentieren sich viele kreative Jungdesigner, Künstler und kleine Labels aus ganz Deutschland ihre selbst gemachten Produkte an zahlreichen Ständen! Ein bunter Mix, bei dem alle das passende kleine Weihnachtsgeschenk finden. Außerdem gibt es Leckereien in der "Kleinen Weihnacht" direkt vor der halle02, die jedes Herz höher schlagen lassen.

Wo: halle02, Heidelberg

Wann: Samstag, 9.12.2023, 15 - 19 Uhr

Tickets: 3 Euro.

Weitere Informationen hier

Fürth: „Nachtwanderung“ mit dem Geopark-Team Fürth

'Ob nachts wirklich „Alle Katzen Grau“ sind oder man die „Hand nicht vor den Augen“ sieht finden wir vielleicht bei dieser spannenden Wanderung heraus. In einer kleinen Gruppe wollen wir dem nachgehen - bevor wir völlig im Dunkeln tappen. Bei guten Wetterverhältnissen können wir den winterlichen Sternenhimmel bewundern und an geeigneter Stelle mit kleinen Lichtern einzelne Sternbilder auf die Wiesenfläche übertragen. Ein stimmungsvolles Lagerfeuer wird uns nach dem Rückweg am Forsthaus empfangen. Während der Wanderung verlassen wir uns nicht auf unsere Lichtquellen'

Wo: Forsthaus Almen in Weschnitz an der B 460, Odenwaldstraße 50, 64658 Fürth

Wann: Samstag, 9.12.2023, 18 Uhr. Dauer circa 3 Stunden

Weitere Informationen und Anmeldung hier

Sonntag, 10.12.

Weinheim: Tierheimweihnacht

Am 10.12.2023 von 13 bis 18 Uhr im Weinheimer Tierheim die Tierheimweihnacht statt. Zum ersten Mal wird es an diesem Tag auch einen kleinen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Verkaufs- und Infoständen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wann: Sonntag, 10.12.2023, 13 - 18 Uhr

Wo: Tierheim Weinheim, Tullastraße 3.

Eintritt ist kostenlos

Hemsbach: "Hemsbacher Gitarrenkonzert" mit Alessandro Fedrigo, Nicola Fazzini und Claus Boesser-Ferrari

'Zum Jahresausklang steht wieder ein außergewöhnliches Gitarrenkonzert in der Kulturbühne Max auf dem Programm. Zu Gast sind die beiden Venezianer Alessandro Fedrigo und Nicola Fazzini sowie der Lokalmatador Claus Boesser-Ferrari.'

Wann: Sonntag, 10.12.2023, 19.30 Uhr

Wo: Kulturbühne Max, Hemsbach

Tickets: 20 Euro

Mannheim: Sonderausstellung "Rom lebt. Mit dem Handy in die Römerzeit"

Und wenn es euch doch zu kalt wird, dann ab ins Museum. Zurzeit ist die interaktive Erlebnis-Ausstellung für Kinder und Jugendliche (Eltern haben hier auch ihren Spaß) ein unterhaltsames und lehrreiches Ausflugsziel. Handy nicht vergessen!