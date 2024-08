„Victory“ spielt am 27. September in Bensheim

Unter dem Motto „The Circle Of Life“ geht die deutsche Hard-Rock-Band „Victory“ auf Tournee und spielt am Freitag, 27. September, im Musiktheater Rex. Neben Hits wie „Don’t Tell No Lies“ und „Rock 'n’ Roll Kids Forever“ präsentiert die fünfköpfige Gruppe um Gründer und Gitarrist Herman Frank auch schon Songs ihres dann gerade erschienen, neuen Albums.