Vortrag von Dr. Eva Schinnerer über das James-Webb-Weltraumteleskop

Studium in München

Schinnerer studierte Geophysik und Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihre Doktorarbeit absolvierte sie am Max-Planck-Institut für Extraterrestrische Physik in Garching in der Arbeitsgruppe für Infrarot- und Submillimeter-Astronomie bei Prof. Dr. Reinhard Genzel. Im Jahr 1999 erhielt sie ihre Promotion von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Die folgenden Jahre verbrachte sie als Postdoc in den USA, erst am California Institute of Technology in Pasadena, danach im Rahmen einer Jansky-Fellowship am National Radio Astronomy Observatory (NRAO) in New Mexico. Seit 2004 arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Forschungsgruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.