Weingenuss vom 24. bis 26. Mai in Weinheim

Und in diesem Jahr macht die Weinveranstaltung „Bergstraße genießen“ wieder Station unter den beiden Burgen. Im Schlosshof oberhalb des Marktplatzes findet sie von Freitag, 24. Mai bis Sonntag, 26. Mai, statt. Freitag und Samstag wird von 17 bis 22 Uhr ausgeschenkt, am Sonntag von 11 bis etwa 17 Uhr. Veranstalter ist die Tourist-Info der Stadt gemeinsam mit dem Tourismusservice Bergstraße. Wie es sich in Weinheim anbietet, gehören auch Betriebe der Hessischen Bergstraße zu den Teilnehmern.

Mit bester Lage mithalten

Die Grenzen verschwimmen, wenn am 7. Oktober Weingüter der badischen und der hessischen Bergstraße aufeinandertreffen. Wie süffig die Veranstaltung tatsächlich ist und was Bülent Ceylans Anneliese damit zu tun hat.

Am 28. und 29. Oktober wird in der Stadthalle zur großen Weinprobe geladen. Was ins Glas kommt und warum der Veranstalter rät, eine Sackkarre mitzubringen.

Spezialitäten aus dem Keller

Im Schatten des Schlosses und alter Bäume, auf dem Kopfsteinpflaster des Schlosshofs soll eine besonders urig-weinselige Stimmung entstehen. Zum Wein werden frische Brotspezialitäten angeboten aus der Bäckerei Brehm, die demnächst auch ein Geschäft in Weinheim eröffnen wird, sowie süße Naschereien von der Patisserie Mendel. Für gut gekochtes Essen sorgt Küchenchef Herbert Auer vom „Platzhirsch“ am Marktplatz – deftig, mediterran, wie es zur Bergstraße passt, aber auch vegetarisch.

An jedem Tag ist für passende Livemusik im Schlosshof gesorgt. Am Freitag zum Auftakt spielen Andy Botz und Monia Krüchten, am Samstag das Duo Tunesday (mit Kai Ibkendanz und Simon Gropp), am Sonntag ab 11 Uhr dann Lenya zum Jazzfrühschoppen.