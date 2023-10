Weinheimer Nightgroove-Festival im November startet am Marktplatz

Ein außergewöhnliches Erlebnis erwartet die Besucher der langen Nacht der Livemusik, denn auch beim inzwischen 17. Nightgroove am Samstag, 11. November, in der Zweiburgenstadt gibt es ab 19 Uhr wieder Neues zu entdecken.

Gleich 20 Livebands und DJs verbreiten in dieser Nacht ein Flair, das begeistert. Nachtschwärmer erleben geballten Partyspaß und Musikfans gekonnte Aufführungen. Kleine, feine Kneipenkonzerte laden zum Genießen, Tanzen und Mitfeiern ein und auch für die Fans treibender elektronischer Klänge ist gesorgt.

Quer durch die Stadt, quer durch die Jahrzehnte und quer durch die Musikstile reicht das musikalische Angebot. Von Blues, Rock und Pop über lateinamerikanische Rhythmen, Ska, Reggae und Blues bis hin zu Irish-Folk, Rock 'n' Roll, Funk, Soul und House bietet sich den Besuchern auch bei der siebzehnten Auflage des Weinheimer Nightgroove ein breites Spektrum erstklassiger Livemusik.

Wie funktioniert der Nightgroove?

Einmal gezahlt, überall live dabei. Dafür gibt es freien Eintritt in alle beteiligten Kneipen, Restaurants, Bars und Cafés. Jeder Gast stellt sich so – ganz nach den persönlichen Vorlieben – sein eigenes Programm zusammen, pendelt zwischen den Lokalen und groovt von einem Konzert zum anderen.

Wo wird das Weinheimer Festival eröffnet?

Der Startschuss des Nightgroove fällt am illuminierten Marktplatz. Hier wird die Freiluftsaison mit Pop, Rock, Soul verlängert. Feuertonnen sorgen für Wärme und „The Little Buttons“ spielen musikalische Perlen aus der Musikgeschichte. Parallel wird zwischen 19 und 22 Uhr auch in der Lounge der Volksbank Kurpfalz mit dem Duo „Walker & Aprile“ bei Jazz und Soul bei einem Glas Wein aus der Bar der Volksbank Kurpfalz gegroovt.

Ab wann spielen die Bands in den Bars und Kneipen?

Die Bands treten – sofern in der Programmauflistung nicht anders angegeben – von 20 bis 1 Uhr auf. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Musikbeginn.

Welche Sicherheitshinweise gibt es zu beachten?

Bei drohender Überfüllung einzelner Lokale besteht aus Sicherheitsgründen kein Anspruch auf Einlass. Aus Gründen der Sicherheit sind Rucksäcke und Taschen größer als DIN A4, Glasflaschen und Aerosole wie Haarspray nicht zugelassen. Außerdem ist den Anweisungen des eingesetzten Sicherheitspersonals Folge zu leisten.

Wo gibt es Karten für die Veranstaltung?

Der Vorverkauf geht bis zum 10. November. Karten können im Vorverkauf im Kartenshop der DiesbachMedien, Bahnhofstraße 18/3, unter Telefon 06201/81 345 sowie per E-Mail an die Adresse kartenshop@diesbachmedien.de und bei der Tourist Information am Marktplatz in Weinheim.

Gibt es auch eine Abendkasse am 11. November?

Für diejenigen, die sich erst am Veranstaltungstag entscheiden wollen oder können, werden in jedem Lokal und an der zentralen Abendkasse am Marktplatz Karten bereitgehalten

Wo finde ich weitere Informationen?