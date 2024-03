Zac Schulze Gang live im Muddy's Club

Die Zac Schulze Gang wurde nach ihrem Festivaldebüt auf dem Rory Gallagher Festival im Jahr 2022 richtig bekannt. Seitdem sind die Jungs aus Gillingham in ganz Europa und seit kurzem auch in den USA unterwegs. Am Monatg, 11. März, ist die Band im Muddy's Club zu Gast. Um 20.30 Uhr beginnt das Konzert, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr.

Drei erfahrene Musiker

Die Zac Schulze Gang wurde vor vier Jahren in Gillingham (Südosten des Vereinigten Königreichs) gegründet und hat sich einen Ruf als eine der am härtesten arbeitenden Bands in Kent erspielt. Unterstützt wird Sänger Schulze von seinem Bruder Ben Schulze am Schlagzeug und mit Gesang sowie Bassist und Sänger Ant Greenwell.