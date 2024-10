Verlosung: 5x2 Tickets für "Mehr als Ja und Amen"

"Mehr als Ja und Amen"

Dialogkonzert mit Margot Käßmann und Clemens Bittlinger

Es geht um die großen Fragen von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Wie können wir nachhaltig und verantwortlich leben, damit nachfolgende Generationen auf dieser Erde eine Zukunft haben? Dazu können alle etwas beitragen in großen und in kleinen Schritten, wann immer wir nicht einfach "Ja und Amen" sagen. Damit nicht alles so bleibt, wie es ist.