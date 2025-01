Verlosung: "Rhythm of the Dance"

Nach dem Erfolgsjubiläum mit ausverkauften Shows in 2024 kehrt "Rhythm of the Dance" nun mit dem zweiten Teil der Tournee zum 25-jährigen Jubiläum nach Deutschland zurück!

Neben der unglaublichen Meisterleistung der athletischen Tänzer, die zu den Besten auf ihrem Gebiet gehören, hat "Rhythm of the Dance" überragende Sänger und Musiker der traditionellen Irischen Musik zu bieten. Diese Kombination aus der Crème de la Crème an Tänzern, Sängern und Musikern verknüpft mit der neusten Technologie ist es, die die Zuschauer auf eine aufregende und energievolle 2-Stunden-Reise durch die Zeiten entführt und für Begeisterung sorgt.

Mit Blitzgeschwindigkeit absolvieren die begabten Tänzer ganze 25 Kostümwechsel während der Show. Die Live-Band besteht aus Top Klasse Musikern, die eine Bandbreite an teilweise außergewöhnlichen Instrumenten in Perfektion beherrschen, dazu gehören die traditionellen Uileann Pipes (Irischer Dudelsack), der Bodhran (Irische Rahmentrommel), Geigen, Flöten, Ziehharmonikas, Harfe und Banjo.

Am Sonntag, 06. Februar 2025, ist "Rhythm of the Dance" in der Weinheimer Stadthalle, Birkenauer Straße 1, zu Gast. Wir verlosen 5x2 Karten für die Vorstellung (Einlass ist um 19 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr).

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, folgt dem Link und dann müsst Ihr nur noch die Frage richtig beantworten.

Teilnahmeschluss ist der 29. Januar 2025 um 08:00 Uhr. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt via E-Mail. Wir wünschen viel Erfolg!