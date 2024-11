Verlosung: S3L gegen TV Kirchzell

3. Liga: Saase3 Leutershausen vs. TV Kirchzell

Derbytime gegen Kirchzell

Am Samstag, den 23.11.2024 ab 19:30 Uhr empfangen die Herren 1 der Saase3Leutershausen Handball-Spielgemeinschaft den TV Kirchzell zum Derby an der Bergstraße. Mit dem TV Kirchzell erwartet die Mannen um Trainer Thorsten Schmid ein kampfstarker Gegner aus dem vorderen Tabellendrittel (aktuell Platz 7). Und dass der Gegner aus dem Odenwald gut drauf ist, beweist der Lauf von 4 (5) Siegen in Folge. Dennoch möchten sich natürlich auch die Saase3 Leutershausen-Jungs im siebten Heimspiel nicht die Butter vom Brot schmieren lassen und den nächsten Sieg einfahren. Neben dem Spiel wird es wieder ein buntes Rahmenprogramm für Jung und Alt geben. Sie dürfen also gespannt sein auf einen heißen Tanz und ein enges Spiel am Samstagabend in der heimischen Heinrich-Beck-Halle.