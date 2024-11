Verlosung: S3L gegen TV Korschenbroich

3. Liga: Saase3 Leutershausen vs. TV Korschenbroich

Derbytime gegen Korschenbroich

Am Samstag, den 07.12.2024 ab 19:30 Uhr empfangen die Herren 1 der Saase3Leutershausen Handball-Spielgemeinschaft den TV Korschenbroich zum Heimspiel in der Heinrich-Beck-Halle. Der mit 4:20 Punkten aktuell Tabellenvorletzte reist aus der Nähe von Mönchengladbach an die Bergstraße. Aufgrund der Tatsache, dass das Team um Trainer Frank Berblinger erst zweimal das Hallenparkett als Sieger verlassen konnte, gelten die S3L-Jungs als klarer Favorit in diesem Spiel. Deshalb ist ein Heimsieg Pflicht. Auch natürlich, um die S3L-Fans nach der Heimniederlage im Derby gegen den TV Kirchzell wieder etwas zu versöhnen. Dennoch darf man in der 3. Liga kein Team unterschätzen, weshalb für die Mannen von Trainer Torsten Schmidt volle Konzentration und Einsatz gefragt sind. In jedem Fall freut sich die Mannschaft der S3L wieder auf eine volle Halle und tolle Unterstützung.