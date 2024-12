WinterVarieté by Tristan Brandt in Heidelberg

Ein Fest für die Sinne

Es heißt wieder „WinterVarieté by Tristan Brandt“ – diesmal am neuen Standort auf dem Messplatz im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. Die Heidelberger Dinner-Show verzaubert unter dem Motto „Imagine“. In diesem Jahr gibt es wieder eine brandneue Varieté-Show mit internationalen Artisten, um das Publikum im Zusammenspiel mit modernster Bühnen- und Showtechnik zu begeistern und zu berühren. Die Zuschauer kommen in den Genuss von Gesang, Tanz, Akrobatik, Comedy und Magie. Begleitet werden die Showeinlagen von einem exquisiten 3-Gang-Gourmetmenü, kreiert von Starkoch Tristan Brandt, in klassischer oder vegetarischer Variante.