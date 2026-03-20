Odenwälder Baumaschinen: Passende Lösungen für jedes Projekt

Mörlenbach. Seit über 75 Jahren ist die Odenwälder Gruppe führend im Handel und in der Vermietung von Baumaschinen und -geräten. Nicht nur in Mörlenbach, sondern auch an drei weiteren Standorten ist das Unternehmen in Deutschland vertreten. Für Bauunternehmen, Fachbetriebe und qualitätsorientierte Privatkunden bietet die Odenwälder Gruppe ein umfassendes Angebot rund um die Baustelle. Über viele Jahre hinweg wurde das Sortiment gezielt ausgebaut und umfasst heute deutlich mehr als den klassischen Baustellenbedarf.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Jetzt braucht der Garten viel Pflege

Im Frühling ist der Garten dankbar für ein intensives Pflegeprogramm – Rasen mähen, Hecken schneiden, Flächen reinigen. Das BaugeräteCenter bietet dafür eine große Auswahl an hochwertigen Profi-Geräten von bekannten Marken wie Husqvarna, Bosch, Makita und Kränzle.

Foto: Odenwälder Baumaschinen

Von Mährobotern über Aufsitzmäher bis hin zu Kettensägen, Freischneidern und Hochdruckreinigern gibt es hier alles zu entdecken. Besonders praktisch: Moderne Akkutechnik sorgt für leises, flexibles und emissionsarmes Arbeiten – perfekt für entspannte Projekte im eigenen Garten. Natürlich beraten die fachkundigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort ganz individuell. Dabei zeigen sie auch gerne spannende und überraschende Neuheiten, die bei der Arbeit unterstützen und das Leben leichter machen.

Workwear für alle Fälle

Wer draußen aktiv ist, braucht die richtige Ausstattung. Ob für Handwerksprofis, Gartenliebhaber oder Outdoor-Enthusiasten – im BaugeräteCenter erhalten Sie passgenaue Bekleidung und Ausrüstung für alle Anforderungen im Freien. Hier finden Kundinnen und Kunden funktionale Arbeits- und Freizeitkleidung, die nicht nur gut aussieht, sondern auch richtig was aushält – selbst wenn sich das Wetter mal nicht von der sonnigen Seite zeigt. Das Sortiment umfasst Marken wie FHB, Fristads, Helly Hansen, HAIX und Puma Safety.

Foto: Odenwälder Baumaschinen Foto: Odenwälder Baumaschinen Foto: Odenwälder Baumaschinen Foto: Odenwälder Baumaschinen

Geschützt von Kopf bis Fuß

Auch beim Thema Sicherheit ist die Auswahl groß. Mit robuster Schutzkleidung, Helmen, Handschuhen und speziellen Schuhen sind Sie von Kopf bis Fuß bestens geschützt und bereit, Ihr Vorhaben sicher umzusetzen – selbst, wenn einmal nicht alles nach Plan läuft.

Foto: Odenälder Baumaschinen

Also: Raus aus dem Wintermodus – rein ins nächste Projekt. Alles, was Sie für Arbeit, Garten und Outdoor brauchen, gibt es im BaugeräteCenter der Odenwälder Gruppe.

Regional verwurzelt, modern aufgestellt

Die Odenwälder Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit starken Wurzeln in der Region. Seit der Gründung in Mörlenbach verbindet sie Tradition mit moderner Technik und einem klaren Anspruch: Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Foto: Odenwälder Baumaschinen

Mit der eigenen Odenwälder BauAkademie wird außerdem in die Zukunft investiert – durch Schulungen und Weiterbildung für Fachkräfte aus der Region. In praxisnahen Schulungen lernen Teilnehmende den sicheren Umgang mit Baumaschinen, den fachgerechten Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung oder auch Tipps für effiziente Abläufe im Arbeitsalltag.