Firmenevent von Mühlfeld Immobilien & Rüdiger Böhm

Grasellenbach. Ein Abend, der inspiriert, verbindet und bewusst etwas zurückgeben wollte: Mit der Veranstaltung „Von hier. Für uns. Mit Rüdiger Böhm.“ hat Mühlfeld Immobilien am 24. April in der Werkhalle der Schreinerei Bellut in Wahlen ein außergewöhnliches Format geschaffen. Die Veranstaltung war mit 130 Gästen ausverkauft gewesen - ein bunter Mix aus Familie, Freunden, Geschäftspartnern, Kunden und vielen Menschen aus Wahlen und der Region.

Bereits ab 18.30 Uhr herrschte bei bestem Frühlingswetter eine besondere Atmosphäre mit Fingerfood, kalten Getränken und vielen guten Gesprächen. Schnell wurde spürbar: Dieser Abend sollte mehr sein als ein klassisches Firmenevent.

Foto: Theresa Bartmann

Ein Geschenk an die Region

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Zur offiziellen Begrüßung brachte Toni Mühlfeld die Idee hinter dem Abend auf den Punkt:

„Es gibt keinen konkreten Anlass. Wir wollten der Region einfach einen tollen Abend ermöglichen und etwas zurückgeben.“

Er würdigte dabei ausdrücklich das Team um Helge und Julia Mühlfeld sowie Carolin Weihrauch, ohne das die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Bemerkenswert: Das Event war bewusst kein wirtschaftliches Projekt.

„Wir machen mit diesem Abend keinen Gewinn – im Gegenteil.“

Dass Hauptgast Rüdiger Böhm ohne Gage kam, unterstrich zusätzlich die besondere Haltung hinter diesem Format.

Und trotzdem sollte am Ende etwas „bei rumkommen“: Ein Spendenaufruf zugunsten der Incredibles der TG Jahn Trösel brachte beeindruckende 1.200 Euro für die Inklusionsmannschaft ein. Zwei Vertreter des Teams waren vor Ort – ein emotionaler und passender Moment für einen Abend, an dem es auch um Teilhabe und Zusammenhalt ging.

Ein Film, der bewegt

Ab 20 Uhr lief der Dokumentarfilm „Gegenwind“, der Rüdiger Böhm und seinen Freund Lars bei einem extremen Segelprojekt begleitet: Mit einem ultraleichten Sport-Catamaran wollten sie in 30 Tagen von Gibraltar bis Palermo segeln – fast 4.000 Kilometer.

Schwierige Wetterbedingungen, körperliche Grenzen und mentale Belastungen machten die Expedition zu einer außergewöhnlichen Herausforderung. Dass die Reise wegen der Corona-Regeln letztlich nicht beendet werden konnte, verlieh dem Film zusätzliche Tiefe.

Das Publikum erlebte keine klassische Heldengeschichte, sondern eine ehrliche Geschichte über „erfolgreiches Scheitern“.

Ein Gänsehautmoment des Abends

Für einen unvergesslichen Höhepunkt sorgte die anschließende Talkrunde mit Moderator Sascha Fischer.

Als Rüdi das Publikum fragte, ob jemand wisse, dass an diesem Abend ein Mensch im Raum sei, der ihm einst das Leben gerettet habe, wurde es still. Tatsächlich saß jener Arzt unter den Gästen, der ihn nach seinem schweren Unfall 1997 in der Schockbox im Klinikum Darmstadt betreut hatte. Die beiden sahen sich an diesem Abend zum ersten Mal seit dem Unfall wieder.

Foto: Theresa Bartmann Sascha Fischer und Rüdiger Böhm bei der After-Talk-Runde (v.l.)

Ein Moment tiefer Rührung.

Mutmacher mit außergewöhnlicher Geschichte

Rüdiger Böhm, gebürtiger Odenwälder, war einst Leistungssportler, Trainer und Abenteurer. Ein schwerer Unfall veränderte 1997 alles – beide Beine mussten amputiert werden.

Was folgte, ist keine Geschichte des Aufgebens, sondern eine Geschichte neuer Möglichkeiten.

Sein Credo: No legs. No limits.

Heute inspiriert er als Coach, Referent und Mutmacher weit über den Sport hinaus.

Besonders bewegend war auch die Anwesenheit seiner Mutter Inge und Ihrem Partner Jürgen, denen an diesem Abend besonderer Dank galt. Ihre Unterstützung war ein entscheidender Teil seines Weges.

Botschaften, die bleiben

Mit klaren Worten gab Rüdi Gedanken mit, die nachwirkten:

„Kommt aus eurer Komfortzone raus und baut euch keine Grenzen im Kopf.“

Und sein vielleicht stärkster Satz:

„Nutzt diese einmalige Chance –70 Jahre nach dem Tod ist jeder von uns vergessen.“

Sätze, die nicht wie Motivationsfloskeln wirkten, sondern glaubwürdig gelebt.

Begeistertes Feedback

Auch bei den Gästen hinterließ der Abend Eindruck:

„Es war ein sehr beeindruckender und inspirierender Abend.“

„Es war toll – es hat alles bestens gepasst.“

Ein Feedback, das zeigt, wie stimmig Atmosphäre, Inhalt und Gastgeberrolle zusammenkamen.

Und Rüdi?

Natürlich hat Rüdiger Böhm schon wieder neue Ideen im Kopf. Viel verraten wollte er noch nicht – nur so viel: Aktuell begeistert ihn das Kitesurfen besonders. Wer ihn kennt, ahnt: Daraus könnte schnell das nächste große Abenteuer werden.

Fazit

Mit „Von hier. Für uns. Mit Rüdiger Böhm.“ hat Mühlfeld Immobilien weit mehr als ein Event veranstaltet.

Es war ein Abend voller Begegnungen, Emotionen und echter Inspiration – getragen von regionaler Verbundenheit, gesellschaftlichem Engagement und dem Wunsch, etwas zurückzugeben.

Ein Format mit Haltung. Ein Abend mit Nachwirkung.