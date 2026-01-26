Hilfe ohne Hürden: Psychologische Familien- und Erziehungsberatung Weinheim

Weinheim. Wenn es in der Familie kriselt, Kinder auffälliges Verhalten zeigen oder Jugendliche sich zurückziehen, wissen viele nicht, an wen sie sich wenden können. Eine Anlaufstelle in Weinheim bietet seit Jahren unkomplizierte Unterstützung: die Psychologische Familien- und Erziehungsberatung. Leiterin Ulrike Adam steht ihr seit 2013 vor – und verfolgt ein klares Ziel: Hilfe soll früh, vertraulich und ohne bürokratische Hürden möglich sein. Die Beratungsstelle richtet sich an Familien mit Kindern und Jugendlichen von der Geburt bis zum 21. Lebensjahr, ebenso an junge Menschen, die selbst Unterstützung suchen. Auch Fachkräfte aus Kitas und Schulen können sich beraten lassen. Insgesamt arbeiten hier neun Mitarbeitende, alle mit therapeutischer Ausbildung oder einem Studium der Sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder verwandter Fachrichtungen. Diese fachliche Bandbreite ermögliche auch bei zeitlich begrenzten Beratungen eine große inhaltliche Tiefe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Psychologische Familien‑ und Erziehungsberatung Weinheim ist eine Beratungsstelle für Familien, Eltern, Kinder und Jugendliche im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis (Weinheim, Hemsbach, Laudenbach, Hirschberg). Sie gehört zum Pilgerhaus Weinheim und bietet professionelle Unterstützung zu Erziehungs- und Familienfragen an. Informationen auch unter: Pilgerhaus Weinheim

Dabei ist das Angebot bewusst niederschwellig gestaltet. Eltern oder Jugendliche können sich direkt an die Beratungsstelle wenden – ohne über das Jugendamt gehen zu müssen. Die Beratung ist vertraulich, niemand wird automatisch informiert. „Manchmal reicht schon eine halbe Stunde“, erklärt Adam. Eine Kurzberatung dauert rund 30 Minuten und kann bereits entlastend wirken. Insgesamt sind bis zu zehn Beratungstermine möglich. Für Jugendliche gibt es darüber hinaus ein eigenes Coaching-Angebot, das auf ihre besonderen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Eine Mutter erzählt: „Ich wollte meine Kinder schützen – und wusste nicht mehr, ob ich mir selbst trauen kann“ - Hier geht es zum Interview.

Träger der Beratungsstelle ist das Pilgerhaus Weinheim. Zum Angebot gehören neben Einzel- und Familiengesprächen auch präventive Maßnahmen: Mitarbeitende führen Trainings durch, gehen in Kitas und Grundschulen und unterstützen pädagogische Fachkräfte. „Man kann hier auch einfach mal einen Rat einholen“, betont Adam.

Die Themen, mit denen Familien kommen, unterscheiden sich je nach Alter der Kinder. Viele Anfragen betreffen Kinder zwischen null und zwei Jahren. In dieser Phase fühlten sich junge Eltern häufig alleingelassen, sagt Adam. Wenn der Bindungsaufbau nicht gelinge, Babys viel schreien oder Eltern sich überfordert fühlten, könne frühzeitige Beratung helfen.

Anmeldung und Sprechzeiten: Montag bis Mittwoch, Freitag: 9 bis 14 Uhr, Donnerstag: 11 bis 17 Uhr. Telefon: 06201 14362, Termine nach Vereinbarung.

Offene Abendsprechstunde: jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, ohne Anmeldung, Early-Bird-Sprechstunde: jeden 1. Freitag im Monat von 7 - 9 Uhr, mit telefonischer Anmeldung

Bei Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren stehen häufig Trotzverhalten, Aggression oder fehlende Grenzen im Mittelpunkt. „Das ist eine Phase der starken Abgrenzung“, so Adam. Nicht selten würden Eltern auch auf Empfehlung von Erzieherinnen aus der Kita zur Beratung geschickt.

Auch Grundschulkinder spielen eine wichtige Rolle – etwa bei Schulängsten, psychosomatischen Beschwerden wie Bauchschmerzen, Rückzug oder Sorgen vor dem Übergang auf eine weiterführende Schule. Auch Fachkräfte in Kita und Grundschule könnten sich beraten lassen, erklärt die studierte systemische Therapeutin. In einer anonymen Beratung versuche man den Fachkräften so beizustehen, dass sie anschließend selbst eine gute Entscheidung treffen könnten, wie etwa bei dem Verdacht auf Missbrauch das Jugendamt einzuschalten - oder eben nicht.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung von Familien bei Trennung und Scheidung. Für Kinder sei dies stets eine große Belastung. In der Beratung gehe es darum, tragfähige Umgangsregelungen zu finden und den Blick konsequent auf das Kindeswohl zu richten. „Eigene Kränkungen und Verletzungen müssen dabei zurückgestellt werden“, sagt Adam.

Kindergruppe Rückenwind Wenn in der Familie psychische Erkrankungen bei den Eltern auftreten, wissen die Kinder in der Regel nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die Kindergruppe „Rückenwind“ will Kinder mit erkrankten Eltern stärken und ihnen Mut machen, ihre Empfindungen und Erlebnisse mit anderen Kindern zu teilen. As Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter, die ein psychisch belastetes oder suchterkranktes Elternteil haben.

Bei Jugendlichen übernimmt die Beratungsstelle häufig eine vermittelnde Rolle zwischen Eltern und Kindern. Meist sei bereits eine lange Phase vergangen, in der Familien allein versucht hätten, Lösungen zu finden. „Wenn man nicht mehr weiterkommt, hilft ein neutraler Blick von außen“, so Adam.