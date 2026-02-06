21-Jähriger fährt gegen Oberleitungsmast und stirbt
Mitten in der Nacht rücken die Einsatzkräfte in Karlsruhe aus. Ein Autofahrer hat einen Unfall - kurz darauf gibt es schlimme Neuigkeiten.
Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein junger Mann ist bei einem Autounfall in Karlsruhe ums Leben gekommen. Der 21-Jährige sei in der Nacht aus bislang unklaren Gründen von einer Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend sei er mit seinem Fahrzeug gegen einen nahestehenden Strommast der Straßenbahn geprallt. Der 21-Jährige sei dadurch tödlich verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizei ermittelt nun.