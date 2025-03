30 Millionen Anlegergelder nicht zurückbezahlt

Stuttgart/Nürnberg (dpa/lsw) - Weil er Anlegergelder im zigfachen Millionenwert über eine Aktiengesellschaft nicht pflichtgemäß zurückgezahlt haben soll, haben Bundespolizisten einen Mann in einem Zug in Nürnberg festgenommen. Der 60-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sein Wohnsitz ist in Dubai. Fahnder aus Stuttgart hatten zuvor herausgefunden, wo sich der Verdächtige nach seiner Einreise nach Deutschland aufhielt.