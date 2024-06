50-jährige Frau bei Pedelecunfall schwer verletzt

Eiterfeld (dpa) - Eine 50 Jahre alte Radfahrerin hat sich in Eiterfeld (Kreis Fulda) bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, blieb die Frau beim Befahren einer Straße mit ihrem Pedelec an einer Wasserrinne hängen. Anschließend überschlug sich ihr Fahrrad. Dabei sei die Frau auf die Fahrbahn gestürzt. Die Radfahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden. Fremdeinwirkung hat es laut Polizei nicht gegeben.