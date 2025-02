Abgas-Spezialist Boysen hat Drei-Milliarden-Marke im Blick

Altensteig (dpa/lsw) - Dass manche Autobauer doch wieder auf Verbrenner setzen, lässt den Abgas-Spezialisten Boysen trotz Umsatzeinbruchsbruchs positiv in die Zukunft blicken. Ein deutscher Premiumhersteller lasse für drei Modellreihen bei Boysen fertigen, was ab 2026 ein zusätzliches Umsatzvolumen in Höhe von rund 500 Millionen Euro pro Jahr sichere, kündigte Geschäftsführer Rolf Geisel laut Mitteilung an. Parallel dazu solle das Neugeschäft mit Batteriegehäusen für E-Fahrzeuge hochgefahren werden.