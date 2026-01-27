Alter Zollspeicher soll Instrumenten-Werkstatt werden
Neuer Klang im alten Gemäuer: Die jahrelange Hängepartie um den ehemaligen Zollspeicher am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich hat ein Ende. Dort sollen künftig Holzblasinstrumente gebaut werden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach jahrelangem Dornröschenschlaf soll ein markantes Gebäude am Wiesbadener Rheinufer zu neuem Leben erweckt werden: Der Zollspeicher im Stadtteil Biebrich wurde an das Traditionsunternehmen Wilhelm Heckel verkauft, wie die Stadt Wiesbaden mitteilte. Das Familienunternehmen wolle seinen Firmensitz und Produktionsstandort für Holzblasinstrumente in das historische Lagerhaus verlegen.
Der Zollspeicher ist eines der prägendsten Gebäude am Rheinufer und steht seit vielen Jahren leer. «Mit dem Verkauf an das Biebricher Traditionsunternehmen soll nun ein wichtiger Schritt zur Reaktivierung des Areals gelingen», teilte die Stadt mit. Das angrenzende, denkmalgeschützte Zollamt bleibt Eigentum der Landeshauptstadt.