Neues Leben am Rheinufer

Alter Zollspeicher soll Instrumenten-Werkstatt werden

Neuer Klang im alten Gemäuer: Die jahrelange Hängepartie um den ehemaligen Zollspeicher am Rheinufer in Wiesbaden-Biebrich hat ein Ende. Dort sollen künftig Holzblasinstrumente gebaut werden.

Der historische Zollspeicher ist eines der prägendsten Gebäude am Biebricher Rheinufer - aber steht seit langer Zeit leer. Foto: Andrea Löbbecke/dpa
Der historische Zollspeicher ist eines der prägendsten Gebäude am Biebricher Rheinufer - aber steht seit langer Zeit leer.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach jahrelangem Dornröschenschlaf soll ein markantes Gebäude am Wiesbadener Rheinufer zu neuem Leben erweckt werden: Der Zollspeicher im Stadtteil Biebrich wurde an das Traditionsunternehmen Wilhelm Heckel verkauft, wie die Stadt Wiesbaden mitteilte. Das Familienunternehmen wolle seinen Firmensitz und Produktionsstandort für Holzblasinstrumente in das historische Lagerhaus verlegen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Zollspeicher ist eines der prägendsten Gebäude am Rheinufer und steht seit vielen Jahren leer. «Mit dem Verkauf an das Biebricher Traditionsunternehmen soll nun ein wichtiger Schritt zur Reaktivierung des Areals gelingen», teilte die Stadt mit. Das angrenzende, denkmalgeschützte Zollamt bleibt Eigentum der Landeshauptstadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Lebenslang für Mord im Schlosspark Wiesbaden
Kriminalität

Lebenslang für Mord im Schlosspark Wiesbaden

Ein Rentner verblutet noch am Tatort. Jetzt ist das Urteil gegen den Angeklagten gesprochen worden.

26.01.2026

Frittierfett legt Verkehr am Rheinufer lahm
Unfall

Frittierfett legt Verkehr am Rheinufer lahm

Nach einem Unfall mit Frittierfett blieb die Bundesstraße 42 in Richtung Wiesbaden für mehrere Stunden dicht. Der Fahrer blieb unverletzt.

03.11.2025

Wiesbaden testet autofreies Rheinufer
Flanieren ohne Abgase

Wiesbaden testet autofreies Rheinufer

Der Fuß- und Radweg entlang des Rheinufers in Wiesbaden ist deutlich schmaler als die parallel verlaufende Straße. Nun bekommen Fußgänger und Radfahrer mehr Platz - zumindest an vier Wochenenden.

30.07.2025

Theaterprojekt zeigt Wiesbadens griechische Seite
Performance

Theaterprojekt zeigt Wiesbadens griechische Seite

Wie griechisch ist Wiesbaden? Der Theater-Spaziergang «Hellas am Rhein?» führt durch die große griechische Gemeinde im Stadtteil Biebrich.

15.03.2025

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wiesbaden
Feuer in Wohnhaus

Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Wiesbaden

In einer Wohnung in Wiesbaden brennt es. Ein Mann wird gerettet - doch für einen anderen kommt jede Hilfe zu spät.

06.01.2025