Am Sonntag in Hessen noch einmal die Sonne genießen

Offenbach (dpa/lhe) - Am Sonntag wird es in Hessen noch mal richtig warm: Der Deutsche Wetterdienst erwartet Höchsttemperaturen zwischen 17 Grad im nordhessischen Bergland und 23 Grad in Südhessen. Am Montag kommen dann Schauer und Regen, die Höchsttemperatur fällt auf 13 Grad bis 17 Grad. Und in der Nacht zum Dienstag wird es sogar so kühl, dass sich in Hochlagen der Regen mit Schnee vermischt. Auch tagsüber bleibt es dann kühl bei Höchsttemperaturen zwischen 9 und 12 Grad, im höheren Bergland reicht es gerade einmal für 5 Grad.