Angriff in Mannheim: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen zwei Gruppen ist im Mannheimer Stadtteil Jungbusch in der Nacht eskaliert. Nach Angaben der Polizei sollen acht Männer drei andere Männer zunächst in ein Gespräch verwickelt und dann angegriffen haben. Dabei kam es laut Polizei zu Faustschlägen.

Als die drei Männer flohen, soll ein Angreifer ein Messer gezogen haben. Einer der Flüchtenden wurde demnach leicht an der Hand verletzt, als er sich schützen wollte. Die Männer retteten sich schließlich in eine Tankstelle und alarmierten die Polizei.

Beamte nahmen zwei mutmaßliche Haupttäter vorläufig fest. Beide seien stark alkoholisiert gewesen, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sowie die Identität weiterer Beteiligter sind nun Gegenstand der Ermittlungen.