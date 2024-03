Anklage im «Cold Case» Claudia K. erhoben

Wuppertal (dpa) - 17 Jahre nach dem Mord an der Stewardess Claudia K. in Velbert bei Essen hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den aus Hessen stammenden Tatverdächtigen erhoben. Diese sei beim Wuppertaler Landgericht eingegangen, über die Zulassung zur Hauptverhandlung sei aber noch nicht entschieden worden, sagte Gerichtssprecherin Helena Salamon-Limberg am Mittwoch. Zuvor hatte die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» berichtet.