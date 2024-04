App belohnt Abfallsammeln

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach dem Umsonstladen «Teilerei» setzt die Frankfurter Müllvermeidungs-Initative «Zero Waste Lab» ein zweites Projekt um: eine App, die Abfallsammeln belohnt. Wer Müll aufsammelt und seine Entsorgung in der App «Abfalljagd» per Foto dokumentiert, kann etwas gewinnen - vom Stofftier bis zu Gutscheinen im Wert dreistelliger Beträge. Der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES) stellt die App am Dienstag (30. April) vor.