Unfall

Auto beschleunigt plötzlich – vier Verletzte bei Unfall

Ein Sportwagen fährt bei Radolfzell auf ein anderes Auto auf. Vier Menschen werden verletzt – die Ursache für das starke Beschleunigen ist noch unklar.

Vier Menschen kamen nach dem Crash ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Vier Menschen kamen nach dem Crash ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Radolfzell (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 34 bei Radolfzell (Landkreis Konstanz) sind vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Sportwagen aus bislang ungeklärter Ursache auf ein vorausfahrendes Auto auf. Die Menschen im Unfallwagen gaben an, dass das Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte. Ob ein technischer Defekt oder ein Fehler des Fahrers vorlag, prüft die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Neben den Fahrern wurden auch Mitfahrer verletzt. Rettungskräfte brachten die Betroffenen in umliegende Krankenhäuser.

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