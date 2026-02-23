Schulen

Verletzter bei Bedrohungslage – Verdächtiger festgenommen

Die Polizei ist mit einem größeren Aufgebot in Bretten. Nicht nur eine Schule ist betroffen.

Die Polizei ist wegen einer Bedrohungslage an einer Schule im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei ist wegen einer Bedrohungslage an einer Schule im Einsatz. (Symbolbild)

Bretten (dpa/lsw) - Bei einer Bedrohungslage an einer Schule in Bretten (Landkreis Karlsruhe) ist ein Mensch laut Polizei leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte hätten einen Tatverdächtigen festgenommen. Wer die beiden Menschen sind und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen sei noch unklar, sagte eine Sprecherin.

Die Bedrohung hatte sich den Angaben nach auf die Pestalozzischule bezogen, ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). In unmittelbarer Nachbarschaft sind eine Grund- und Hauptschule. Auch dort mussten Schülerinnen und Schüler zunächst in ihren Klassen bleiben.

