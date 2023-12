Bei Suizidankündigung zahlt Verursacher für Handyortung

Gießen (dpa/lhe) - Wer eine polizeiliche Handyortung durch die Ankündigung seines Suizids auslöst, muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen die Kosten dafür tragen. Im konkreten Fall ging es um einen Kläger, der in der Vergangenheit bereits mehrmals seinen Suizid angekündigt habe, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr habe er an einem Tag sowohl bei der Polizeistation Wetzlar als auch im Stadtbüro Wetzlar angerufen.