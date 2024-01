Betrieb eines elektrischen Heizkörpers löste wohl Brand aus

Bebra (dpa/lhe) - Die Ursache für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Bebra im Kreis Hersfeld-Rotenburg hängt nach ersten Erkenntnissen der Brandermittler mit einem elektrischen Heizkörper zusammen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Brand waren am Samstagmorgen zwei Erwachsene und ihre sieben Kinder insbesondere durch Rauchgase verletzt worden. Das Wohnhaus ist seither unbewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 200.000 Euro geschätzt.