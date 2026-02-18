Beziehungsstreit – Frau sucht Hilfe in Apotheke

Offenburg (dpa/lsw) - Ein offenbar stark betrunkenes Paar hat in einer Apotheke in Offenburg (Ortenaukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor hatte die Frau einer Angestellten mit hilfesuchendem Blick signalisiert, dass sie Unterstützung benötige, wie die Polizei mitteilte. Weil die Frau demnach auch sichtbare Verletzungen hatte, verständigte die Mitarbeiterin am Dienstag die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass sich die 30-Jährige und ihr Lebensgefährte in einem Streit befanden. Aufgrund ihres Alkoholpegels sei die Frau jedoch nicht in der Lage gewesen, sich selbstständig von ihm zu trennen, so die Polizei. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis gegen den 26 Jahre alten Partner aus. Ob er seiner Partnerin die Verletzungen zugefügt hat, ist bislang nicht geklärt.