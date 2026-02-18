Hilferuf

Beziehungsstreit – Frau sucht Hilfe in Apotheke

Betrunken und sichtbar gezeichnet betritt eine Frau in Begleitung ihres Partners eine Apotheke. Die Mitarbeiterin merkt sofort, dass etwas nicht stimmt – und reagiert.

Der hilfesuchende Blick der Frau ließ die Mitarbeiterin der Apotheke zum Hörer greifen. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Offenburg (dpa/lsw) - Ein offenbar stark betrunkenes Paar hat in einer Apotheke in Offenburg (Ortenaukreis) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor hatte die Frau einer Angestellten mit hilfesuchendem Blick signalisiert, dass sie Unterstützung benötige, wie die Polizei mitteilte. Weil die Frau demnach auch sichtbare Verletzungen hatte, verständigte die Mitarbeiterin am Dienstag die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass sich die 30-Jährige und ihr Lebensgefährte in einem Streit befanden. Aufgrund ihres Alkoholpegels sei die Frau jedoch nicht in der Lage gewesen, sich selbstständig von ihm zu trennen, so die Polizei. Die Beamten sprachen daraufhin einen Platzverweis gegen den 26 Jahre alten Partner aus. Ob er seiner Partnerin die Verletzungen zugefügt hat, ist bislang nicht geklärt. 

Da der Mann den Platzverweis gegen ihn wiederholt ignorierte, kam es drei Stunden später zu einem erneuten Polizeieinsatz. Dabei wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen.

