Bis zu 23 Grad ab Donnerstag in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer regnerischen Wochenmitte können sich die Menschen in Hessen bis zum Wochenende auf etwas Sonne und Temperaturen bis zu 23 Grad freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, zeigt sich der Himmel am Mittwoch zunächst aber stark bewölkt bis bedeckt und es regnet zeitweise schauerartig. Auch Gewitter, vereinzelt mit starken Böen, seien nicht ganz ausgeschlossen. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad.