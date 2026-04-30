Blue Moon im Mai über Südwesten - was es damit auf sich hat

Heidelberg/Stuttgart (dpa/lsw) - Hobby-Astronomen und Himmelsgucker aufgepasst: Im Mai gibt es zwei Vollmonde - am Freitag (1. Mai) und am 31. Mai. Diese Besonderheit werde als Blue Moon bezeichnet, sagt die stellvertretende Leiterin des Hauses der Astronomie in Heidelberg, Carolin Liefke. Dabei gelte der zweite Vollmond als Blue Moon.

Hintergrund ist, dass der Zeitraum zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage dauert. Dadurch kann es dazu kommen, dass es pro Monat zweimal einen Vollmond zu sehen gibt - natürlich abhängig vom Wetter. Für den Vollmond am Freitag stehen die Chancen in Baden-Württemberg demnach gut, sagt auch der Deutsche Wetterdienst. Maximal ein paar Schleierwolken könnten vereinzelt zeitweise die Sicht auf den Vollmond trüben.

Vollmond am Freitagabend voraussichtlich gut zu sehen

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Der Vollmond tritt laut Liefke am Freitag ab 19.23 Uhr und am 31. Mai ab 10.45 Uhr ein. Insofern sind demnach beim zweiten Termin die Chancen gut, sowohl in der Nacht davor als auch in der danach den Vollmond zu sehen. Allerdings sei es hier für eine Wettervorhersage noch zu früh.

Der Ursprung der Bezeichnung Blue Moon ist schwierig zu klären. Es gebe Versuche, den Namen auf Bezeichnungen aus der englischen Kunst und Literatur zurückzuführen, sagte Liefke. So sei zum Beispiel in Gedichten im Spätmittelalter, etwa aus dem 16. Jahrhundert, der Blue Moon erwähnt worden. Dazu kämen auch Sprichwörter wie «Once in a blue moon», was so viel wie alle Jubeljahre einmal bedeutet.

Bis zum nächsten Blue Moon dauert es noch lange

Wichtig sei allerdings, dass der Blue Moon nicht blau leuchte, betont Liefke. «Das hat jetzt in dem Sinne natürlich in keinster Weise etwas damit zu tun, dass das tatsächlich irgendwie eine Blaufärbung oder so was verursacht», sagt die Wissenschaftlerin.