Brief mit totem Fisch löst Gefahrguteinsatz aus

Offenbach (dpa/lhe) - Ein auffällig riechender Briefumschlag hat am Dienstag in einem Verteilungszentrum in Offenbach die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Ausgelöst wurde der beißende Gestank durch einen toten Fisch, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr verpackte den Brief demnach in einer Transportbox, bevor ihn die Polizei in ein Labor brachte. Ermittlungen sollen nun zeigen, was hinter dem Umschlag mit dem verwesenden Tier steckt.