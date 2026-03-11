Bundesbank informiert über Pläne für Frankfurter Zentrale

Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesbank will an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) das Geheimnis zur Zukunft ihrer symbolträchtigen Frankfurter Zentrale lüften. Die Notenbank kündigte für eine kurzfristig anberaumte Pressekonferenz mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel eine «Grundsatzentscheidung zum künftigen Standort der Zentrale der Deutschen Bundesbank» an.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Das markante Betongebäude im Norden der Stadt wird seit Anfang 2022 saniert. Von Plänen, auf dem Gelände mehrere Neubauten als eine Art Campus zu errichten, ist die Bundesbank aus Kostengründen bereits abgerückt. Die Sanierung des Haupthauses wird dadurch erschwert, dass der Betonbau voller Schadstoffe steckt und der Denkmalschutz teure Vorgaben macht.