Rhein zu Grünen: Sollen uns in Opposition nicht schonen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein setzt auch künftig auf ein gutes Miteinander mit den Grünen. Die schwarz-grüne Koalition habe in den vergangenen zehn Jahren «enorm viel erreicht» und es habe auch ein freundschaftliches Miteinander gegeben, sagte Rhein am Freitag in Wiesbaden nach der Ankündigung, dass die CDU als Landtagswahlsiegerin mit der SPD Koalitionsverhandlungen aufnehmen wolle. Das solle auch in den kommenden Jahren das Verhältnis mit den Grünen - dann in der Opposition - prägen.

«Ich glaube ohnedies, dass es in Zeiten wie diesen wichtig ist, dass die Regierung auch in der Lage ist, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, immer Brücken schlägt in die Opposition hinein», sagte Rhein. Das sei auch sein Signal an die Grünen: «Sie sollen uns nie schonen, sie werden uns nie schonen, sie werden eine muntere und auch sehr kraftvolle Opposition sein.» Das sei der CDU bewusst und trotzdem werde man miteinander so umgehen wie in den vergangenen zehn Koalitionsjahren.