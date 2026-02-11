Finanzbranche

Commerzbank legt Details zur Bilanz 2025 vor

Deutschlands zweitgrößte Privatbank hat 2025 ihr Gewinnziel übertroffen - im Übernahmeringen mit der Unicredit. Die genauen Jahreszahlen präsentiert sie heute.

Hoher Gewinn in einem herausfordernden Jahr. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Hoher Gewinn in einem herausfordernden Jahr.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Commerzbank hat trotz hoher Kosten für ihren Stellenabbau einen Gewinn nur knapp unter Rekordniveau erzielt. Deutschlands zweitgrößte Privatbank verdiente 2025 netto 2,63 Milliarden Euro, minimal weniger als 2024, und will nun die Aktionäre mit einer höheren Dividende und einem weiteren Aktienrückkauf davon profitieren lassen. Heute (7 Uhr) legt der Dax-Konzern seine genauen Jahreszahlen vor, um 10.30 Uhr soll Vorstandschefin Bettina Orlopp vor die Presse treten.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2024 hatte die Commerzbank mit knapp 2,7 Milliarden Euro den höchsten Gewinn ihrer Geschichte erzielt. Zeit zum Feiern blieb aber wenig, denn das Übernahmeringen mit der Unicredit hat dem Dax-Konzern turbulente Zeiten beschert. Um die Attacke der italienischen Großbank abzuwehren, peilt die Commerzbank ehrgeizige Renditeziele an. Zudem will sie bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen streichen, 3.300 davon in Deutschland, und rechnet dafür einmalig mit Kosten von 700 Millionen Euro. 

Im Ringen mit der Unicredit gibt es seit Monaten keine Bewegung. Zwar sind die Italiener mit gut 26 Prozent größter Aktionär bei der Commerzbank und haben über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. Doch Unicredit-Chef Andrea Orcel schreckt wegen des hohen Aktienkurses vor einem Übernahmeangebot zurück - ab der Schwelle von 30 Prozent wäre er dazu verpflichtet. Die Bundesregierung, die rund 12 Prozent der Commerzbank-Anteile hält, lehnt eine Übernahme ab und will ihre Aktien nicht verkaufen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Commerzbank verdient mehr als erwartet - höhere Dividende
Jahresbilanz

Commerzbank verdient mehr als erwartet - höhere Dividende

Deutschlands zweitgrößte Privatbank hatte sich für 2025 einen hohen Gewinn zum Ziel gesetzt - auch um den Übernahmeversuch der Unicredit abzuwehren. Die Zahlen fallen noch besser aus als gedacht.

10.02.2026

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank
Finanzbranche

Unicredit steigert Gewinn kräftig - Fokus auf Commerzbank

Nach der geplatzten Übernahme der italienischen Bank BPM rückt die Commerzbank stärker in den Fokus der Unicredit. Mit starken Quartalszahlen im Rücken wirbt Chef Andrea Orcel für eine Übernahme.

23.07.2025

Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an
Übernahmeringen

Commerzbank-Betriebsratschef sagt Unicredit den Kampf an

Die italienische Bank treibt ihre Übernahmepläne für die Commerzbank voran. Betriebsratschef Sascha Uebel will Unicredit-Boss Andrea Orcel das Leben schwer machen. Er kündigt maximalen Widerstand an.

28.02.2025

Unicredit: Angebot für Commerzbank frühestens zu Jahresende
Mögliche Übernahme

Unicredit: Angebot für Commerzbank frühestens zu Jahresende

Der Chef der italienischen Unicredit buhlt um die Commerzbank, trifft aber auf großen Widerstand in Deutschland. Nun setzt er auf eine neue Bundesregierung - und signalisiert Kompromissbereitschaft.

11.02.2025

Unicredit will keine feindliche Übernahme der Commerzbank
Bankenbranche

Unicredit will keine feindliche Übernahme der Commerzbank

Unicredit-Chef Andrea Orcel greift nach Deutschlands zweitgrößter Privatbank. Von einer feindlichen Übernahme will er aber nichts wissen. Der Bund habe vom Interesse der Unicredit gewusst, meint er.

19.09.2024