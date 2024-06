Dänemark lobt EM-Stimmung: «Gibt uns einen Kick»

Frankfurt/Main (dpa) - Dänemarks Trainer Kaspar Hjulmand und Mittelfeldspieler Pierre-Emile Höjbjerg haben ausdrücklich die Stimmung bei der Fußball-EM in Deutschland gelobt. «Ich möchte sagen, dass es großartig ist, dass wir vor diesen Fans, in diesen Stadien spielen können», sagte der frühere Mainzer Bundesliga-Coach Hjulmand nach dem 1:1 gegen England am Donnerstagabend in Frankfurt/Main.