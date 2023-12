Darmstadt 98 will Fans mit Sieg gegen Wolfsburg belohnen

Darmstadt (dpa/lhe) - Mit einem Heimerfolg gegen den VfL Wolfsburg will der SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seinen treuen Anhängern ein vorweihnachtliches Geschenk bereiten. Gegen die schwächelnden Niedersachsen rechnet sich das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga einiges aus. Ein Sieg ist aber auch dringend nötig, um nicht den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld zu verlieren. Trainer Torsten Lieberknecht will mutig und nach vorn orientiert spielen lassen, ohne dabei die nötige Aggressivität sowie Sicherheit in der Defensive zu vergessen. Personell plagen ihn allerdings einige Probleme.