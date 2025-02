Der Nachbar mit dem offenen Ohr

Frankfurt/Eltville (dpa/lhe) - Robin Hardt (29) und Siegfried Geldner (81) sind ein gutes Team. Neulich waren sie zusammen in einem Konzert. Eigentlich ist Hardt Geldners persönlicher Computer-Experte. Zweimal die Woche besucht er den Rentner in seinem Haus in Kiedrich. Der ehemalige Jurist und EDV-Experte sieht schlecht, Hardt hilft ihm bei E-Mails oder stellt ihm auf dem Bildschirm eine größere Uhr ein.