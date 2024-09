Deutsche Flugsicherung von Hackern angegriffen

Langen (dpa) - Die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit Sitz in Langen bei Frankfurt am Main ist Ziel eines Hackerangriffs geworden. «Unsere Bürokommunikation wurde gehackt, wir befinden uns derzeit in den Abwehrmaßnahmen», teilte ein Sprecher der DFS auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Man versuche die Auswirkungen auf ein Minimum zu begrenzen. Der Flugverkehr sei nicht betroffen und laufe normal weiter. Zuvor berichtete der Bayerische Rundfunk.