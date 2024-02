Dietzenbach rechnet mit vielen Strafverfahren

Dietzenbach (dpa/lhe) - Nach einer Kontrollaktion in Gaststätten, Gewerbebetrieben und Immobilien in Dietzenbach im Landkreis Offenbach rechnet die Stadt mit der Einleitung von mindestens 50 Strafverfahren. Es seien etwa illegale Beschäftigung, Meldeverstöße, abgeschlossene Notausgänge und die gesetzeswidrige Nutzung von Gewerbe- als Wohnfläche festgestellt worden, teilte die Stadt am Freitag mit. So würden Werksarbeiter in Betrieben wohnen und hierfür eine hohe Miete bezahlen, die Ausstattung sei «karg und nahezu menschenunwürdig». Bei der gemeinsamen Aktion von Ordnungsamt, Polizei und Bauaufsicht Ende Januar wurden insgesamt 13 Gebäude kontrolliert.