Einheitliche Software für Gesundheitsämter ab 1. Oktober

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Corona-Pandemie hat die altmodische Verfolgung von Risikokontakten mit Brief und Fax von deutschen Gesundheitsämtern für Schlagzeilen gesorgt - nun will Hessen hier einen deutlichen Schritt nach vorn gehen. Das Projekt «Einheitliche Software für die hessischen Gesundheitsämter» werde vom 1. Oktober an «sukzessive in den Live-Betrieb überführt», teilte Landesgesundheitsministerin Diana Stolz (CDU) in Wiesbaden auf Anfrage der Grünen-Landtagsopposition mit.