Eintracht mit Flutlichtspielen in Leipzig und gegen den BVB

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) beschert Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ein Flutlichtspiel bei RB Leipzig. Wie aus den zeitgenauen Ansetzungen der DFL hervorgeht, schließen die beiden Teams den 14. Spieltag am 15. Dezember um 19.30 Uhr (DAZN) ab. Das Rhein-Main-Derby am Jahresabschluss gegen den FSV Mainz 05 findet am 21. Dezember (15.30/Sky) statt.